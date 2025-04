2025 MISSISSIPPI STATE SCHOLARSHIP TRACKER

Putting together a scholarship tracker so everyone knows where the roster stands. I'll be updating this as more guys are added or removed.



ROSTER BREAKDOWN​

Quarterbacks (3)

-Blake Shapen, Gr.

- Luke Kromenhoek, So. (T)

- KaMario Taylor, Fr. (EE)



Running Backs (7)

-Davon Booth, Gr.

-Johnnie Daniels, Sr.

-Seth Davis, R-So.

-Xavier Gayten, So.

- Fluff Bothwell, So. (T)

- Kolin Wilson, Fr. (EE)

- Geron Johnson, Fr.



Wide Receivers (13)

- Markus Allen, R-Sr. (T)

-Jordan Mosley, Sr.

- Brenen Thompson, Sr. (T)

- Jaron Glover, R-Jr. (T)

- Cam Thompson, R-Jr. (T)

- Ayden Williams, Jr. (T)

- Anthony Evans, Jr. (T)

-Ricky Johnson, R-Fr.

-Sanfrisco Magee, R-Fr.

- Gracen Harris, Fr. (EE)

- Anson "AJ" Lewis, Fr. (EE)

- Davian Jackson, Fr.

- Isaiah Mitchell, Fr.



Tight Ends (4)

-Seydou Traore, R-Sr.

-Cameron Ball, Jr.

- Emeka Iloh, Jr. (JC)

- Joeseph Skipworth, Fr.



Offensive Tackles (6)

- Saquon Miles, Jr. (JC)

- Jakheem Shumpert, Jr. (JC)

-Luke Work, So.

-Jimothy Lewis, R-Fr.

- Spencer Dowland, Fr. (EE)

- Breyden Turnage, Fr.



Interior Offensive Line (9)

- Carson Lee, Gr. (T)

- Trevor Mayberry, Gr. (T)

-Albert Reese IV, Sr.

-Jacoby Jackson, Sr.

-Canon Boone, Sr.

- Matthew Lefeau, Jr. (JC)

- Malik Ellis, R-So.

- Koby Keenum, R-So. (T)

-TJ Lockhart, R-Fr.



Defensive Line (16)

- Will Whitson, Gr. (T)

- Red Hibbler, Gr. (T)

- Raishein Thomas, Gr. (T)

-Kendrick Bingley-Jones, Sr.

-Deonte Anderson, Sr.

-Corey Clark, Sr.

-Ashun Sheppard, Sr.

- Jaray Bledsoe, R-Jr. (T)

- Jamil Burroughs, R-Jr. (T)

-Kalvin Dinkins, Jr.

- Jamarcus Moye, Jr. (JC)

-Trevion Williams, R-So.

- Darron Reed, R-So. (T)

-Joseph Head, R-So.

-Kai McClendon, So.

-Terrance Hibbler, R-Fr.



Edge Players (6)

- Nevaeh Sanders, Gr. (T)

-Branden Jennings, Sr.

- Malick Sylla, Sr. (T)

- LaKendrick James, Jr. (JC)

-Josaiah Knight, R-Fr.

- Tyshun Willis, Fr.



Off-Ball Linebackers (9)

-Nic Mitchell, Sr.

-Zakari Tillman, Jr.

- Montrell Chapman, Jr. (JC)

- Ja'Bryis Stewart, Jr. (JC)

- Jalen Smith, R-So. (T)

- Derion Gullette, R-So. (T)

-Fatt Forrest, R-Fr.

- Tyler Lockhart, Fr. (EE)

- AJ Rice, Fr. (EE)



Cornerbacks (8)

-DeAgo Brumfield, R-Sr.

- Dwight Lewis III, R-Sr. (T)

- Jayven Williams, R-Jr. (T)

- Amarien Jefferson, Jr. (JC)

-Kelley Jones, R-So.

-Traveon Wright, R-So.

-Elijah Cannon, R-Fr.

- Kyle Johnson, Fr.



Safeties (12)

-Hunter Washington, Sr.

-Brylan Lanier, Sr.

- Jahron Manning, Sr. (T)

-Tyler Woodard, R-Jr.

-Isaac Smith, Jr.

-Tanner Dukes Johnson, Jr.

- Tony Mitchell, Jr. (JC)

-Cyrus Reyes, R-So.

-Stonka Burnside, So.

-Jatavious Johnson, R-Fr.

- Sekou Smith, Fr. (EE)

- Lo'Kavion Jackson, Fr.



SCHOLARSHIP BREAKDOWN​ Offense: 42

Defense: 51

TOTAL SCHOLARSHIPS: 93 (-8)